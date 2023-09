Marmo e sostenibilità ambientale. Le imprese pronte per la sfida

Ambiente, sociale e governance. Sono i tre criteri, racchiusi nell’acronimo inglese Esg, che consentono di analizzare l’attività di un’impresa non solo sugli aspetti finanziari ma anche ambientali e sociali. Soprattutto quando si parla di attività di escavazione nel mondo del lapideo. Una sfida, quella della sostenibilità ambientale, che chiama a rapporto le imprese del marmo e i professionisti in occasione del convegno organizzato dalla Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana e dal consorzio Cosmave domani alle 17,15 al Musa, in via Sant’Agostino 61. Le aziende saranno quelle che ricadono nel territorio di competenza della banca.

"Si tratta di un argomento molto importante e di attualità – ricordano il Cda e la direzione della Bvlg – in quanto parliamo ancora una volta di sostenibilità approfondendo per il settore del marmo una tematica che sta già impattando e che impatterà sul lavoro delle aziende e dei professionisti. Come banca del territorio, insieme al Cosmave, abbiamo ritenuto opportuno e doveroso fare il punto della situazione. Oggi infatti per valutare un’impresa non basta più guardare ai soli dati finanziari. Per le aziende, da quelle più grandi alle piccole e medie imprese, il rispetto dei valori legati alla sostenibilità si sta trasformando da dovere etico a importante requisito normativo dal quale non è più possibile transigere. I criteri Esg sono ormai centrali nel dibattito pubblico e rappresentano la bussola che orienta lo sviluppo mondiale". Il convegno, pertanto, darà le linee guida sulle dinamiche e i fattori Esg in vista delle nuove sfide legate alla sostenibilità e di come queste impatteranno sul modo di fare impresa nel settore lapideo. Interverranno Felicita De Marco (responsabile sostenibilità e Esg strategy del Gruppo Bcc Iccrea) e Alessandra Rigolini (direttore finanziario Savema). Alle 19,30, dopo l’evento, ci sarà un aperitivo per tutti i presenti: info e iscrizioni sul sito internet www.bvlg.it.

A margine dell’evento arriva però la protesta di Italia Nostra Versilia, contraria al recente accordo stipulato dal Cosmave con il colosso dell’edilizia Kerakoll, tema del nuovo incontro in agenda oggi alle 15 sempre al Musa. "La Kerakoll usa il carbonato di calcio, ottenuto dallo sbriciolamento delle Alpi Apuane – scrive l’associazione ambientalista – per le sue malte edilizie. Il presunto ’ossigeno’ in arrivo per il lapideo vuole quindi significare un’ulteriore devastazione. Il loro unico obiettivo è trasformare le Alpi Apuane in un sito minerario con il solo scopo di ottenere il carbonato di calcio".

Daniele Masseglia