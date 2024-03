Marlia: "L’emergenza è la mancanza di progetti"

L’ultima ondata di problemi causati dal maltempo – in primis la chiusura di via Pietra a Padule, che per alcuni giorni ha tagliato fuori il paese di Massaciuccoli dal resto del territorio – ha spinto l’ex presidente del consiglio comunale Claudio Marlia a ’bacchettare’ l’amministrazione guidata dalla sindaca Simona Barsotti: "La mancanza di progettualità rappresenta una emergenza – commenta Marlia –; ad oltre due anni dall’insediamento della giunta Barsotti, si continua a registrare il niente assoluto: zero manutenzione ordinaria, assenza di visione sulle reali necessità del nostro Comune. In questi giorni il maltempo l’ha fatta da padrone, mettendo a nudo la mancanza della gestione del territorio. L’attuale amministrazione, ancorata al solo scopo di giustificare la gestione disastrosa che risale a oltre un decennio fa, continua perpetrando gli stessi errori, con l’aggravante della totale assenza di idee e di una progettualità che ci permetta di vivere in un territorio sicuro e proiettato verso il futuro. Occorre focalizzare progetti che in primis mettano in sicurezza il territorio, al fine di concorrere ai finanziamenti sovracomunali. Se ne è capace – conclude l’esponente del centrodestra massarosese – la sindaca si concentri sulle reali necessità della comunità e le sostenga con autorevolezza".