Marina Tigli a rischio: "Chiudete il viale Apua"

"Se il sindaco ritiene che il viale Apua rappresenti un pericolo imminente per i cittadini, lo invitiamo a chiuderlo immediatamente". La richiesta, tra il serio e il provocatorio, arriva da Insieme per Pietrasanta e Sinistra Ecologista visto il rischio, per circa 300 tigli (su un un totale di 700), di essere abbattuti a causa delle loro condizioni di salute. "Il sindaco si è detto preoccupato per la sicurezza dei cittadini – scrivono le due forze di minoranza – sebbene ci risulti difficile comprendere come possa parlare di 300 abbattimenti quando le perizie condotte finora indicano che solo 48 piante rientrano nella classe ad elevata pericolosità. Detto questo, non è possibile dichiarare un’emergenza senza adottare misure drastiche per mitigarla. Per questo chiediamo che il viale venga chiuso permettendo l’accesso solo ai residenti e valutando rimborsi economici per le attività commerciali". Il tema del viale Apua terrà banco all’incontro promosso dal comitato “Le voci degli alberi“ stasera alle 21 alla Croce Verde.