Marina in Fiore slitta a maggio. Country & Garden resta a aprile

Piccoli assestamenti di… calendario, per il palinsesto eventi. Complice un Primo maggio infrasettimanale (cadrà, infatti, di mercoledì) la giunta ha deliberato alcune variazioni sulle date canoniche di svolgimento delle manifestazioni. Quella più significativa riguarda “Marina in Fiore”, di cui è in scadenza il bando, pubblicato anche sul sito internet del Comune, per affidare organizzazione e gestione: si svolgerà, infatti, da venerdì 3 a domenica 5 maggio. Confermati orari (8-22) e location di svolgimento della fiera promozionale: piazza XXIV Maggio (comprensiva di tutte le aree esterne), le vie Versilia e Carducci e l’area antistante il pontile, a scopo espositivo; via Donizetti, compatibilmente con il mercato rionale del sabato mattina, potrà accogliere stand di associazioni o scuole, nel caso in cui non venga utilizzata per lo svolgimento di eventi collaterali. In virtù del nuovo posizionamento di “Marina in Fiore” fa un “passo avanti”, sul calendario, anche il “Country & Garden Show”, che sarà in Versiliana da venerdì 25 aprile a domenica 28. Confermati nel periodo tradizionale, invece, i due appuntamenti a matrice natalizia “Waiting For Christmas” (13-15 settembre) e “PietrasantaKlaus” (15-17 novembre).