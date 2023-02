È partita la macchina organizzativa in vista di “Marina in Fiore”, tradizionale saluto alla bella stagione in agenda a Tonfano dal 29 aprile al 1° maggio e promosso dal Consorzio di promozione turistica della Versilia per conto del Comune, che ha emesso il bando per assegnare i posteggi. Entro il 10 aprile i produttori agricoli, floricoltori, commercianti su aree pubbliche alimentari e non, soggetti iscritti al registro delle imprese e disabili, oltre a operatori non professionisti, associazioni senza scopo di lucro e istituzioni scolastiche potranno proporsi per entrare nel circuito fieristico che si svilupperà in via Versilia (fino a via Da Vinci), piazza XXIV Maggio e via Carducci (fino a via Sant’Antonio). La merce dovrà spaziare da fiori e piante da orto a complementi d’arredo e tende da esterni, recinzioni decorative, erboristerie e quant’altro: info 333-2727145 o sul sito internet www.inversilia.com.