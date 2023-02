E’ aperto il bando per partecipare alla fiera “Marina in Fiore”, che si svolgerà a Tonfano dal 29 aprile al 1° maggio ed è organizzata dal Consorzio di promozione turistica della Versilia per conto del Comune. Entro lunedì 10 aprile i produttori agricoli, floricoltori, commercianti su aree pubbliche alimentari e non, soggetti iscritti al registro delle imprese e diversamente abili, oltre a operatori non professionisti, associazioni senza scopo di lucro e istituzioni scolastiche potranno proporsi per “entrare” nel circuito fieristico. Gli operatori dovranno inviare le domande a [email protected] Info al numero 333 2727145 (anche Whatsapp), modulistica su www.inversilia.com.