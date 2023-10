Cordoglio anche a Fiumetto per la prematura scomparsa di Giovanni Giuntoli, stroncato a soli 42 anni da un brutto male. L’imprenditore era originario di Santa Croce sull’Arno, ma da tempo viveva a Marina di Pietrasanta ed era conosciuto in quanto titolare dell’azienda “Royaleather“, famosa per essere specializzata nel settore conciario santacrocese applicato alla nautica.