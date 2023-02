La breve e sofferta storia della presenza italiana in Africa, iniziata nel 1881, terminata formalmente nel 1960, con la fine dell’amministrazione fiduciaria dell’Italia in Somalia, è il tema della conferenza (ri)Scoprire la storia: il colonialismo italiano in Africa, a cura di Maria Stella Rognoni (Università di Firenze) in programma sabato alle 17 nel Giardino d’Inverno. Nell’incontro, promosso dal Comitato Villa Bertelli, introdotto e moderato da Cosimo Ceccarelli, Maria Stella Rognoni racconterà l’esperienza coloniale italiana in Africa, con l’intento di de-costruire la narrativa eurocentrica e riscoprire la proiezione italiana nel continente africano.