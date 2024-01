Addio a Maria Ida Paolotti. Una vita spesa per gli altri

Viareggio, 6 gennaio 2024 - Nonostante la distanza, la notizia si è diffusa in città in un batter d’occhio. Maria Ida Paolotti è venuta a mancare in Burkina Faso, e le pagine social si sono riempite di testimonianze di affetto per una persona che ha lasciato un segno indelebile nella comunità viareggina. Maria Ida nel 2016 aveva lasciato Viareggio per coronare il suo sogno di vivere nel cuore dell’Africa. Era di origine piemontese ma negli anni Settanta era già a Viareggio. Il suo mestiere era quello di insegnante elementare, ma appena raggiunto il minimo pensionabile aveva abbandonato l’insegnamento per dedicarsi alla sua vera passione. Quella degli ultimi, degli emarginati, dei poveri. E non per modo di dire. Quando abitava a Viareggio, aveva un alloggio modestissimo in via Fosso le Quindici, al quartiere Varignano, proprio per condividere la condizione degli emarginati. Tutti la conoscevano, nel quartiere e oltre, perché la potevi trovare a fianco dei tossicodipendenti del Sert, o degli extracomunitari in difficoltà, o dei rom, per i quali è stata anche presidente dell’associazione Berretti Bianchi.

Il suo impegno concreto era arricchito da una profonda fede cristiana e per questo era sempre a fianco delle iniziative della chiesa della Resurrezione, rivolte ai poveri del quartiere. Poi a 75 anni, la scelta definitiva, quella di portare il suo conforto e il suo sorriso in Burkina Faso, uno dei paesi più poveri del mondo, quel paese africano che lei stessa chiamava “la terra degli uomini liberi”, riprendendo le parole di Thomas Sankara, presidente africano assassinato.

Se n’era andata, ma aveva mantenuto il suo affetto intatto per i tanti amici e amiche versiliesi. Quando giovedì sera si è diffusa la notizia della sua scomparsa in Burkina Faso, all’età di 82 anni, il cordoglio è stato unanime e tante le testimonianze di affetto: "una bellissima persona", "una grande persona". Le bacheche di facebook si sono riempite di messaggi affettuosi e di foto di Maria Ida: "ciao Maria Ida – scrive Gabriella Paolini dell’Anpi – hai lasciato dentro di noi una grande eredità. Grazie. Sei nei nostri cuori, Tutta la gente del Varignano e della tua comunità in Burkina Faso ti onora, soprattutto gli ultimi che non hanno mai avuto voce, ma ai quali tu hai saputo rendere dignità". Qualcuno ribadisce, "una vita spesa per gli altri" e c’è chi osa anche sperare che Viareggio si ricordi di lei, intitolandole magari una via, una piazza. Oltre ai suoi gesti ‘rivoluzionari’, molti rammentano la sua gentilezza e affabilità con chiunque incontrasse. E quella sua capacità di stabilire un legame.

Lunedì alle 21, alla chiesa della Resurrezione, per Maria Ida si terrà una veglia di preghiera.