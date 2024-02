Maria Grazia Billi. Dieci anni.... e un libro

VIAREGGIO

Il Carnevale 2024 segna due ricorrenze: i 70 anni dalla prima sfilata della Libecciata e i 10 anni dalla scomparsa di Maria Grazia Billi, indimenticabile mascotte della acclamata banda musicale. Per ricordare il doppio anniversario, sta uscendo in questi giorni un libro dedicato alla celebre Billi, curato dalle figlie Marzia e Sandra Giordano, con il sostegno dei fratelli Gian Mario e Giacomo.

Il volume, intitolato La mascotte. Una vita di amore e coriandoli, edito da Pezzini, è stato presentato in anteprima nella sede della Fondazione Catarsini, nel corso di un incontro intitolato “Catarsini e una vicina molto speciale… la Billi”. Il pittore a cui è intitolata la Fondazione era infatti vicino di casa di Maria Grazia Billi e tra le famiglie sono intercorse relazioni di simpatia e amicizia.

L’incontro è stato introdotto dalla presidente della Fondazione, Elena Martinelli, e condotto da Marco Ferri, responsabile dell’ufficio stampa della stessa Fondazione. Marzia e Sandra Giordano hanno portato il ricordo commosso della madre, un autentico personaggio del dopoguerra, che i viareggini di una certa età ricorderanno alla testa della Libecciata, la trascinante banda musicale del Carnevale formata da 130 musicisti che marciavano ben inquadrati, con le belle divise disegnate da Uberto Bonetti e i fantasiosi, coloratissimi strumenti musicali.

L’autrice del libro è di fatto Maria Grazia Billi, che a suo tempo aveva lasciato in alcune valigie manoscritti e ritagli di giornale: sono state le figlie a recuperarli e riordinarli per la stampa. La Billi – che per la sua avvenenza ha fatto anche del cinema – con una scrittura semplice ma narrativamente efficace, ricorda la sua vita, l’infanzia, la guerra, la nascita della Libecciata e le fortunate trasferte all’estero. Il testo emana sincerità e autentico, forte amore per Viareggio e il Carnevale. All’incontro hanno partecipato anche il giornalista Umberto Guidi e l’attore Iacopo Vettori, che ha letto una commovente poesia di Maria Grazia Billi. Durante il mese di febbraio il libro sarà presentato in varie occasioni a Viareggio, proprio per omaggiare il Carnevale, la sua banda e la sua “mascotte”.

