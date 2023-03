Maria e la forza senza età "Un grazie ai volontari della Misericordia"

Il tono della voce è un tono forte e deciso che tradisce una gentilezza di altri tempi, ma anche un carattere forte provato da una vita difficile. Lei è Maria Zuech ha 91 anni e ha chiamato la redazione del nostro giornale per fare un ringraziamento speciale. "Voglio ringraziare i volontari della Misericordia di Capezzano. E voglio che il ringraziamento sia a caratteri cubitali e con paroloni", ha detto così Maria, una mamma di origini messicane, un babbo austriaco, lei è arrivata a Viareggio e in Versilia ormai da molti decenni e la sua residenza attuale è Capezzano. "Vede voglio ringraziare la Misericordia di Capezzano per come si prende cura delle persone: sono tutti professionali e presenti quando è necessario. E alla professionalità e alla presenza uniscono due qualità che forse oggi non sono più di moda o non lo sono in tutte le persone: gentilezza e umanità. Alla mia età e con i problemi di salute ho bisogno di tante cose e i volontari della Misericordia sono sempre presenti. Come farei senza di loro? E mi farebbe piacere estendere il mio ringraziamento a tutte le Misericordie che rivolgono il loro impegno a tutti e in particolare alle persone più fragili e bisognose", racconta Maria.

Maria vive da sola, ma la grande famiglia della Misericordia la affianca nelle sue necessità e nelle emergenze senza farle mancare un sorriso o una parola che va diritto al cuore. "Ho chiamato La Nazione, è il mio giornale che leggo da sempre perché sono convinta che esaudirete il mio desiderio di ringraziare la Misericordia e anche Diana, una vicina di casa, che mi è molto vicina insieme al marito. Grazie a loro, che sono i miei dirimpettai leggo il giornale e non mi sento sola. Grazie di cuore per tutto quelle che fate nei miei confronti", il tono di voce è diretto, forte, e le parole della nostra anziana e preziosa lettrice arrivano al cuore. "Se mi è consentito – conclude Maria – un grazie va anche a voi, al vostro giornale che mi tiene compagnia ogni giorno. Ho un ancora un desiderio scrivere un libro sulla mia vita", aggiunge Maria e conclude la conversazione con parole gentili e di gratitudine che fanno breccia e lasciano il segno.