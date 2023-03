Maria Cristina Marcucci "Abbiamo bisogno di eventi se vogliamo lavorare fuori stagione"

Carnevale è andato agli archivi e, come ogni anno, ci si mette comodi aspettando l’arrivo dell’estate. Eppure, per gli operatori turistici, Viareggio e la Versilia avrebbero la possibilità di fiorire tutto l’anno. Ma per attirare gente dall’Italia e dall’estero, serve una spinta in più, come sottolinea Maria Cristina Marcucci, titolare e amministratore dell’hotel Palace.

Qual è la strada da seguire?

"Come filosofia, noi dell’hotel Palace cerchiamo di destagionalizzare al massimo. In questo momento stiamo facendo delle offerte per dei soggiorni di lunga durata, un po’ come accadeva una volta quando le persone venivano nel periodo invernale, approfittando di costi più bassi e di un clima dolce e salubre. Molte persone dal nord potrebbero scegliere la nostra località anche al di fuori della stagione estiva. In questo senso, è chiaro che ci sono eventi che possono essere organizzati solo d’estate: il Pucciniano, ad esempio, è una manifestazione che si svolge all’aperto e non possiamo certo chiedere ai cantanti di esibirsi al freddo. Certo è che per gli albergatori, poter avere degli eventi anche nel periodo tra Carnevale e l’estate potrebbe essere decisivo".

Ne abbiamo la possibilità?

"Si potrebbe lavorare con il porto, sulla scia di quanto fatto con Yare, organizzando eventi capaci di attrarre un pubblico sia italiano che internazionale. Lo fanno già in altri Paesi: nei porti vengono organizzate esposizioni con prodotti particolari, specifici di quella regione o di quel territorio. Noi abbiamo eccellenze nell’arredo, nei decori, nel food. Potremmo unirli con delle riviste specializzate, come fanno altrove, e portare qui degli espositori: in questo modo si potrebbe avere un ritorno economico immediato, ma anche una spinta in più per far conoscere Viareggio. Manifestazioni di questo tipo, ripeto, esistono già: le fanno in Francia, ad esempio, e non mi sembra che rispetto ai francesi abbiamo neo prodotti particolari, sotto tanti punti di vista. Eventi di questo tipo potrebbero animare la primavera".

Parlando di promozione, si dice spesso che l’unione fa la forza. È vero?

"E infatti nella promozione della nostra azienda contestualizziamo l’hotel Palace nella Versilia, in Toscana, nei pressi delle città d’arte. Bisogna raccontare quello che c’è intorno a noi, l’arte e le bellezze della nostra regione. Se poi la ricaduta immediata non sarà sull’hotel Palace ma su un’altra struttura, pazienza: quel che deve interessare a noi operatori è che la città sia sempre più visibile".

La città è sempre appetibile?

"Vedo con rammarico un certo impoverimento dell’offerta. A Forte dei Marmi, vengono organizzati dei pullman per andare al mercatino, e questo perché viene difesa una sorta di unicità. Viareggio deve riscoprire una sua unicità per continuare ad attrarre. Non viene in città chi trova le stesse cose a due passi da casa".

Daniele Mannocchi