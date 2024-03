Marconi, il rifacimento dei laboratori. Impiegato il capannone al Mediceo

La riorganizzazione della didattica dell’Istituto Marconi, nel periodo degli interventi di riqualificazione della scuola (circa 2 anni), rappresenterà una preziosa occasione per potenziare la formazione degli studenti. Con il rifacimento totale dell’immobile adibito a laboratori, sia per il percorso marmo sia per quello di meccanica, era indispensabile trovare rapidamente spazi alternativi e da mesi, in stretto raccordo con la Provincia, l’amministrazione comunale è impegnata a cercare adeguate soluzioni. La prima vede la piena disponibilità della ditta Henraux ad ospitare le classi del settore marmo, mettendo loro a disposizione uno spazio rispondente a ogni norma in termini di sicurezza ed efficienza. "Una disponibilità che va oltre la concessione di un seppur prezioso spazio - spiega il sindaco Lorenzo Alessandrini - in quanto questo periodo di trasferimento sarà per i giovani del settore marmo una preziosissima occasione formativa. Il periodo di permanenza ad Henraux consentirà agli studenti di avere la possibilità di entrare a diretto contatto con le attività di questa ditta. La straordinarietà di questa esperienza consisterà anche nella possibilità di conoscere i più bravi rifinitori, figure professionali preziosissime che stanno quasi scomparendo, e alle quali sono affidati gli interventi conclusivi delle opere artistiche. In più avranno modo di avvalersi degli insegnamenti del maestro scultore Renzo Maggi, che opera all’interno dell’azienda".

L’altra novità riguarda invece il positivo esito della ricerca di uno spazio adeguato per il settore della meccanica, dove poter trasferire i macchinari e svolgere le lezioni di laboratorio. I diversi contatti e sopralluoghi hanno permesso di individuare uno stabile posto alle spalle di Palazzo Mediceo, sulla curva in prossimità del ponte che immette sulla strada provinciale. "Una struttura attualmente inutilizzata – commenta l’assessore all’istruzione Valentina Mozzoni – che sarà oggetto di lavori di adeguamento per renderla perfettamente rispondente alle esigenze della scuola che vi trasferirà i torni e le apparecchiature, adesso ospitate nel capannone che sarà abbattuto per procedere alla costruzione del nuovo manufatto".