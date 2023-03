Marconi, a giugno partono i lavori Al posto dell’attuale palestra sarà realizzata una sala ricevimenti

Una nuova sala da pranzo al posto della vecchia palestra per un intervento della Provincia da oltre 400mila euro di investimento di fondi Pnrr nell’ambito della valorizzazione complessiva dell’istituto alberghiero Marconi. L’intervento di adeguamento della palestra è stato illustrato in un incontro con docenti, alunni e famiglie degli studenti alle Scuderie Granducali, alla presenza del vicepresidente della Provincia Nicola Conti che ha la delega all’edilizia scolastica versiliese, del sindaco di Seravezza Lorenzo Alessandrini con l’assessore Vanessa Bertonelli, del dirigente scolastico Lorenzo Isoppo, oltre ai tecnici dell’amministrazione provinciale.

I lavori della Provincia – che partiranno a giugno e dureranno circa 8 mesi - prevedono la trasformazione dei locali giù utilizzati per l’attività motoria in via XXIV Maggio in laboratorio e sala ricevimenti ad uso dell’istituto alberghiero. "Sotto il profilo dell’iter amministrativo – ha dichiarato il vicepresidente Conti – siamo nella fase di aggiudicazione dell’appalto. Poi a giugno inizieranno i lavori più invasivi che quindi, con la scuola chiusa, non interferiranno con la didattica. L’istituto, una volta concluso anche il secondo progetto di riqualificazione dei laboratori, sarà moderno e adeguato alle esigenze di studio". "Con la Provincia abbiamo una proficua collaborazione – ha sottolineato il sindaco Lorenzo Alessandrini – finalizzata a trovare soluzioni congiunte. Il comune di Seravezza metterà a disposizione la nuova palestra della Frediani che potrà essere stabilmente utilizzata anche dagli studenti del Marconi. Siamo in fase di progettazione esecutiva ed entro maggio dovremo essere pronti per la gara". L’intervento progettato dalla Provincia prevede la riqualificazione della vecchia palestra dell’Istituto, all’interno della quale saranno ricavati un nuovo ampio salone da pranzo, che consentirà alla scuola anche l’organizzazione di eventi, un ‘office’ di sala e nuovi servizi igienici. Anche l’accessibilità al fabbricato sarà rivista: è previsto il miglioramento dei percorsi esistenti, demolendo il marciapiede attuale, irregolare e di dimensioni ridotte. Sarà realizzato un nuovo marciapiede e dei gradini o rampe che garantiranno l’accessibilità a tutte le tipologie di utenti.

Francesca Navari