Marco Polo fuori rotta. Dopo l’esclusione della pedana dalle sfilate. Rione vicino al ritiro

Il Rione Marco Polo non ci sarà. Marco Puccinelli da venti anni al timone del Comitato, che quest’anno ha festeggiato i 50 anni di vita, si trincera dietro un no comment: "Parlerò solo e soltanto alla conferenza stampa, che convocherò lunedì sera" – l’appuntamento è per le 19.30 al bar Così Com’E’ in via Machiavelli –, ma ormai quello che era uno spiffero, evidemente sussurato ai membri del comitato, era già diventato un vero ciclone che ha girato per la città. Che il comitato rionale fosse rimasto estremamente deluso dalla mancata approvazione del progetto relativo alla carretta aggregativa – unico dei sette progetti non ammessi a sfilare –, era cosa risaputa tanto che lo stesso Puccinelli aveva più volte dichiarato: "Alla luce di questa immotivata e sorprendente decisione, di cui ancora attendiamo le motivazioni, decideremo solo all’ultimo se dar vita alla festa rionale o no". Certo la speranza che il Baccanale Marcopolino andasse ugualmente in scena era rimasta concreta. Ma evidentemente, alla fine, la delusione mista alla rabbia ha prevalso. Altro concetto più volte ribadito da Puccinelli, ideatore due anni orsono anche della Regata dei Patini dei Rioni, era anche quello relativo "alla scarsa considerazione che la Fondazione Carnevale ha finora dato alle realtà rionali, che non sono mai state aiutate nel dar vita alle loro iniziative". Parole che avrebbe confidato ancora una volta nelle ultime ore agli amici più stretti. Ma è ovvio che, alla base di una decisione così sofferta, e sorprendente, potrebbero esserci pure altre ragioni. Ragioni che Puccinelli renderà (forse) pubbliche solo durante la conferenza stampa.

In attesa di una conferma delle indiscrezioni, oltre che delle certe motivazioni – secondo alcune indiscrezioni Puccinelli avrebbe anche altri argomenti pruriginosi da sviscerare –, la città si interroga e, come da tradizione, si divide tra coloro che non condividono questa scelta e coloro che, invece, l’appoggiano perché accusano la Fondazione Carnevale di non difendere la vera tradizione del Carnevale viareggino.