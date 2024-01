Marco Brinzi legge e interpreta "La Tregua"

Il Parco Nazionale della Pace, l’Associazione Martiri di Sant’Anna di Stazzema con il Comune in occasione del Giorno della Memoria hanno organizzato il Reading teatrale, protagonista l’attore Marco Brinzi (foto) che leggerà “La Tregua“ il libro scritto da Primo Levi. Lo spettacolo si svolgerà al Palazzo della Cultura di Cardo venerdì con inizio alle 20.45 ed è a ingresso libero. Una serata dedicat al teatro, alla letteratura e all’impegno sul filo della memoria alla vigilia della giornata in cui ricorre l’anniversario della liberazione dei campi di sterminio di Auschwitz–Birkenau. La performance teatrale è stata iedeata da Marco Brinzi in collaborazione con la Associazione IF Prana.