"Marciapiedi ostili per me". Quando uscire è un incubo

VIAREGGIO

La viabilità sotto la lente dei cittadini, dopo i servizi sulla nostra cronaca, il dibattito è servito. "Ho letto stamani (ieri per il lettore, ) il progetto che prevede la nuova pista ciclabile in via Fratti. Ottima idea incentivare l’uso della bicicletta, ma perché non migliorare anche le condizioni dei marciapiedi per chi come me si deve spostare utilizzando la carrozzina. In alcuni tratti della città i marciapiedi sono autentiche trappole".

Raffaella ha compiuto 90 anni da pochi giorni e legge La Nazione si tiene informata e così ha deciso di chiamare la redazione per dialogare con il “suo“ giornale. Novanta primavere e non sentirle: fino a qualche anno fa si spostava in bicicletta, un motivo di più per accogliere con un sorriso le piste ciclabili, ora le condizioni fisiche sono cambiate, ma la mente ha un’età anagrafica ben diversa.

"Vivo in via Giacomo Matteotti – racconta – e dove abito le condizioni dei marciapiedi sono a posto, ma se da via Antonio Fratti devo raggiungere la passeggiata anche per andare a fare operazioni bancarie nella sede della Unicredit di piazza D’Azeglio sono in difficoltà. Anzi è in difficoltà la mia carrozzina. Le condizioni dei marciapiedi risalgono al periodo del dopoguerra: siamo davanti a un percorso a ostacoli, a un percorso pericoloso. Allora scelgo un percorso diverso, allungo la strada per evitare che mi possa accadere qualcosa". Il tono di Raffaella è un tono gentile. "Ma queste difficoltà non sono solo le mie o quelle delle persone anziane come me. Anche i giovani, addirittura i bambini, possono avere problemi di deambulazione e essere costretti a spostarsi in carrozzina e magari non possono cambiare il percorso come faccio io per motivi di orario. Se quel tratto di strada e altre zone dove i marciapiedi sono nelle stesse condizioni avessere marciapiedi “sicuri“ la viabilità sarebbe per tutti senza ostacoli. Allora finisco dicendo ben vengano le piste ciclabili, ma per noi anziani i marciapiedi sicuri sono necessari", conclude Raffaella. Che, pero, prima di chiudere la conversazione aggiunge: "Grazie per aver accolto la mia segnalazione", non resta che ringraziarla di aver esercitato il suo diritto di cittadina e di averlo fatto con la testata storica di questo territorio.

Maria Nudi