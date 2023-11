Marchio Lazzari sul turismo

Aveva Viareggio nel cuore. E con il cuore in mano ha ‘servito’ la città e se c’era l’occasione anche tutto il comparto turistico dei Comuni vicini, quando nel corso della sua vita diventò presidente della Cav, la Cooperativa albergatori Viareggio: Milviano Lazzari, scomparso nel gennaio del 2012, ha lasciato una bella impronta nei ricordi della comunità, in particolar modo quando la città - con gli impianti sportivi comunali a pieno regine - era un sostanzioso contenitore di eventi, nazionali e internazionali, lungo tutto l’anno. Parliamo quindi dei primi anni del nuovo secolo: in quel periodo la Cav, sotto la spinta di Milviano - con un passato da atleta, portiere di hockey su pista - era davvero il punto di riferimento per chi voleva alloggiare le comitive di atleti, dirigenti e famiglie al seguito, che davano linfa all’economia turistica anche nei periodi di bassa stagione, con la Coppa Carnevale di calcio a febbraio-marzo o il meeting internazionale di nuoto, a novembre. Con annessi e connessi.

Ma probabilmente Milviano prese la... laurea per l’accoglienza “honoris causa” nel 2004 quando a Viareggio e dintorni si svolsero i mondiali Master di nuoto per salvamento, con quattromila atleti provenienti dai cinque continenti che trovarono un’ospitalità (oltre a gareggiare, si divertirono parecchio, non badando a spese) impeccabile. Con tanto di encomio solenne della Federazione internazionale- Milviano era questo e altro. “Questo” perché l’accoglienza l’aveva nel Dna da albergatore, come gestore dell’hotel Piatto d’Oro in via Matteotti, “altro” nel senso che i coriandoli del Carnevale facevano parte della sua identità viareggina. Una passione di famiglia, trasmessa dal padre Oreste, uno che con la cartapesta ci sapeva fare, tanto da firmare assieme a Giovanni ’Menghino’ Lazzerini uno dei carri - “Arriva Mao” - diventato nel tempo una delle icone della satira politica legata al Carnevale di Viareggio.

Milviano non aveva seguito l’attività del padre, ma come pochi sapeva interpretare al meglio i colori, i suoni, l’atmosfera di quei giorni che inebriano l’atmosfera di febbraio. Nel suo essere poliedrico e dai mille interessi, sempre legati al mondo del turismo (che era nelle sue corde), aveva anche aperto un’agenzia di viaggi che oggi vive nel centro città, portandosi dietro il nome di chi l’ha creata.