Marchetti capo gabinetto Commissioni, ecco i nomi

Girandola di nomine in municipio. Ieri il sindaco Alberto Giovannetti ha assegnato il ruolo di capo gabinetto a Gabriele Marchetti, ex consigliere di Forza Italia e presidente del consiglio dal 2006 al 2010, oltre a confermare Daniela Zalcetti presidente del Comitato gemellaggi, incarico che ricopre dal 2016 a titolo gratuito. Scelti anche i presidenti delle prime tre commissioni: Niccolò Alberti bilancio (vice Lorenzo Giusti), Antonio Tognini statuto (vice Massimiliano Farnocchia) e Daniele Taccola sicurezza (vice Manuela Altemura). Il 27 luglio toccherà a lavori, urbanistica e sociale. La minoranza, che non ha avuto nessuna vice presidenza, insorge per bocca dei consiglieri di “Insieme“ Lorenzo Borzonasca e Andrea Calcagnini: "Scelta inusuale rispetto al passato. Vorrà dire che con senso di responsabilità e impegno favoriremo una maggiore trasparenza e coinvolgimento dei cittadini nel processo decisionale, ad esempio con sedute a cadenza regolare e non più convocate in tempi stretti".