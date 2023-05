"Mappatura nazionale" Appello di Cna balneari

Sono state molte le imprese balneari che hanno partecipato all’assemblea regionale che la Cna ha organizzato a Viareggio per portare avanti il proprio percorso contro la Bolkestein. Una riunione in cui i balneari si sono confrontati, anche animatamente, sulla mappatura e la non scarsità della risorsa in ambito nazionale. Ma anche sul legittimo affidamento e su tutto quanto può essere necessario per la tutela delle stesse imprese.

A parlarne, insieme ai balneari, sono stati Ilaria Piancastelli (presidente regionale Cna balneari), Cristiano Tomei (coordinatore nazionale Cna balneari) e Ettore Nesi (avvocato del foro di Firenze). "Una nuova fase della questione balneare si sta delineando sui temi e sulle istanze che abbiamo da sempre sostenuto durante tutti i confronti istituzionali – ha spiegato Tomei -. La non inerenza della Bolkestein per le imprese balneari sorte prima del suo recepimento nel nostro ordinamento e la non applicazione della stessa, certificata con la non scarsità della risorsa attraverso la mappatura in ambito nazionale".

La Cna è fiduciosa in attesa delle decisioni per l’intero comparto balneare che conta 30 mila imprese balneari. Come nelle altre riunioni, erano presenti i parlamentari del territorio, con la richiesta che si facciano portavoci delle istanze dei balneatori: Elisa Montemagni (Lega), Manfredi Potenti (Lega), Marco Simiani (PD) e Riccardo Zucconi (Fratelli d’Italia). Le conclusioni sono state della presidente nazionale della Cna balneari, Sabina Cardinali.