Manutenzione della via Sarzanese. Un accordo snellisce la burocrazia

Intervenire sulla Sarzanese per le opere di manutenzione minore da realizzare nell’abitato di Capezzano, d’ora in avanti, sarà meno complicato grazie a un accordo sottoscritto da Anas e Comune. Nello specifico, l’intesa è arrivata in merito all’individuazione, ai sensi del Codice della strada, del centro urbano lungo la via Sarzanese, a Capezzano Pianore. La stretta di mano, raggiunta in condivisione, ha riguardato in particolare la perimentazione come "traversa interna" del tratto di strada che va dal Ponte di Sasso alla località Dogana, comprendendo quindi tutta la zona centrale della frazione di Capezzano.

"Si tratta di un atto a suo modo storico – spiega l’amministrazione in una nota –: ovviamente, la competenza sulla Sarzanese rimane in capo ad Anas. Ma adesso sarà possibile operare nella carreggiata stradale o nelle aree immediatamente prospicienti con un netto snellimento della burocrazia, sia per il Comune, sia per i cittadini".

Cosa cambia in concreto? "I privati saranno agevolati nelle pratiche – spiega ancora il Comune –; ad esempio, soprattutto, per l’annoso problema dei passi carrabili, che adesso saranno molto più veloci e facilmente condivisibili. Per il Comune, invece, per qualsivoglia intervento dentro o fuori la sede stradale, non sarà necessario chiedere ad Anas un’autorizzazione, bensì un semplice nullaosta che richiede tempistiche molto meno prolungate o articolate, con una velocizzazione e soprattutto un abbattimento dei costi". Il provvedimento riguarda dunque marciapiedi, tinteggiatura della segnaletica a terra e altre opere analoghe.

Per quanto riguarda, invece, i lavori pubblici più sostanziali, "questo accordo velocizzerà le tempistiche di progettazione per due importanti opere in programma quest’anno proprio nel centro di Capezzano, lungo la Sarzanese – si chiude la nota dell’ente di piazza San Bernardino –: la realizzazione della nuova tensostruttura a uso palestra nella scuola della frazione, con i lavori previsti per l’estate, una volta concluse le lezioni, e del nuovo parcheggio nel boschetto in località Dogana, i cui lavori partiranno entro la fine dell’anno, insieme alla conclusione del marciapiede che attraversa tutto il paese".

DanMan