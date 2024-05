Manutenzione del verde. Piano da 130mila euro

Affidati gli interventi di manutenzione del verde, taglio dell’erba e pulizia delle zanelle su tutto il territorio comunale, un ampio piano da 130mila euro predisposto dall’amministrazione. Sono in previsione due giri di interventi per la stagione primaverile ed estiva, per far fronte al forte accrescimento dell’erba. "Un lavoro puntuale di programmazione che ha permesso, anche questa è una novità positiva, di iniziare già da questa settimana gli interventi che riguarderanno la gran parte delle strade comunali – si legge in una nota del Comune –; l’obiettivo è dare risposte concrete in termini di pulizia, finalizzata a evitare problemti di circolazione e sicurezza stradale oltre che igenico-sanitarie, di prevenzione dei rischi idrogeologici, nel caso delle strade di collegamento tra le varie frazioni del Comune, garantendo una regimazione delle acque stradali attraverso la pulizia delle zanelle a margine strada".

Gli interventi riguarderanno le strade di tutto il territorio dove con il sopraggiungere della bella stagione è necessario far fronte all’accrescimento dell’erba. Si procederà dunque con interventi lungo i cigli stradali, negli spartitraffico e negli incroci, taglio erba, con l’utilizzo di decespugliatore con raccolta d’erba dove necessario e trasporto del materiale di risulta in appositi centri di raccolta, taglio erba con l’ausilio di trattori e attrezzatura adeguata per la pulizia di scarpate e ampie aree a verde, pulizia di zanella o bordo cordonato, con asportazione di vegetazione e residui terrosi, con trasporto a discarica del materiale.