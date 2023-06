Manutenzione del teatro In sicurezza la torretta

Iniziata anni fa con il restauro del tetto, della parte interna e di altre componenti, la riqualificazione del teatro comunale “Cesare Galeotti“ segna un’altra tacca. Stavolta in ballo c’è la messa in sicurezza della torretta in base al progetto di manutenzione straordinaria, dovuta alla necessità di collocare alcuni impianti, approvato ai primi di maggio per un importo complessivo di 76mila euro. L’intervento sarà effettuato dalla ditta “Giunta Sauro“ di Lido di Camaiore ed è stato suddiviso in due fine settimana per un totale di quattro giorni di lavoro. Di conseguenza per consentire l’allestimento del cantiere la polizia municipale ha emesso un’ordinanza in vigore dalle 7 alle 18 del 5-6 giugno e del 12-13 giugno. I provvedimenti consistono nel divieto di sosta in piazza Statuto all’esterno del parcheggio per 30 metri fino a via del Marzocco (stalli scooter), divieto di transito e sosta in via del Marzocco, via dei Piastroni (a sud di piazzetta Sant’Antonio), via Teatro (a sud di piazzetta Sant’Antonio) e piazza Duomo.