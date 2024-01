Manutenzione dei sentieri: vertice per la programmazione L'amministrazione comunale di Stazzema ha incontrato i rappresentanti del Cai per discutere della necessità di una manutenzione straordinaria dei sentieri del territorio, danneggiati dal maltempo e dall'abbandono dei boschi. Si è deciso di coinvolgere anche il Parco Apuane e di cercare finanziamenti regionali per gli interventi necessari.