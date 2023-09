Manutenzione alla rete idrica

A causa di un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, Gaia comunica che martedì – dalle 9 alle 16 (e comunque fino al termine dei lavori) sarà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile al quartiere Campo d’Aviazione. Nello specifico il disagio interesserà 173 utenze tra via della Fontanella e la vietta dei Comparini, nel tratto tra via dei Lecci e via della Fontanella.