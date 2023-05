Manuela Bollani "Molesta" sul palco dell’Olivo

Manuela Bollani (foto) torna ad esibirsi nella sua terra portando al teatro dell’Olivo venerdì alle 21 il suo Molesta - Humour and Music Show a ingresso libero fino ad esaurimento posti. “Molesta è uno spettacolo a cui tengo molto, emozionante, ironico e irriverente al tempo stesso. Per me è una grande gioia giocare in casa e presentare questo show in un gioiello del territorio come il Teatro dell’Olivo. Ringrazio il Comune per il coraggioso e graditissimo invito!”, spiega la Bollani. In Molesta Manuela Bollani spazia dal Musical al Teatro-Canzone; dal Cabaret alla Stand Up Comedy con il maestro Massimiliano Grazzini al pianoforte, coinvolge il pubblico in un circuito di riflessioni sfacciate e irriverenti.