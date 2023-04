Manu Intitolazione della scuola "Simbolo per educare i ragazzi"

La scuola dell’infanzia di Piano di Mommio ha cambiato nome in Manù, in memoria di Manuele Iacconi. Nei giorni scorsi la cerimonia ufficiale. "Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa – ha spiegato Daniele Iacconi, fratello di Manuele –: gli amici di Manù, l’Istituto ’Armando Sforzi’, le insegnanti e la dirigente, e l’amministrazione comunale. Grazie di cuore da tutta la nostra famiglia". Presente alla cerimonia l’assessore alla scuola Mario Navari: "Dobbiamo ricordare Manù, è un dovere nei confronti dei ragazzi delle nostre scuole – commenta – perché sia un monito, un impegno nei loro confronti affinchè non accada mai più". Damasco Rosi è vicesindaco, ma anche compaesano della famiglia Iacconi. "Un’emozione per me e per tutti – le sue parole – il ricordo di Manuele è presente nella nostra comunità che ora ha un luogo simbolo a lui dedicato dal quale poter lanciare un messaggio educativo ai giovani di apertura al dialogo e di rispetto degli altri, contro ogni forma di violenza".