Manovra da 7 milioni Benefici per i parchi

Edifici pubblici, parchi e impianti sportivi. Saranno questi i principali destinatari della variazione al bilancio di previsione 2023-2025, da oltre 7 milioni di euro, approvata dalla giunta e pronta a sbarcare in consiglio comunale venerdì alle 20,30 per l’approvazione. "La gestione finanziaria dell’ente, così come lo stato di avanzamento degli obiettivi amministrativi – spiega il vice sindaco e assessore al bilancio Francesca Bresciani – devono essere monitorati costantemente, a garanzia degli equilibri generali e della corretta persecuzione dei risultati di mandato. Almeno una volta l’anno, entro il 31 luglio, il consiglio comunale è chiamato a darne atto con propria delibera, adottando se necessario tutte le misure necessarie a ripristinare il pareggio finanziario".

Secondo Bresciani i conti del Comune confermano il segno “più” con circa 28 milioni in cassa – la proiezione al 31 dicembre sfiora i 35 milioni – nessun debito fuori bilancio e l’opportunità di spendere altri 3 milioni dall’avanzo 2022. "Un risultato frutto non solo di una gestione oculata della cosa pubblica – sottolinea ancora – ma anche di un controllo sui tributi comunali più attento e puntuale: dal recupero dell’evasione, ad esempio, abbiamo raccolto circa 280mila euro in più". Le risorse legate alla variazione di bilancio saranno investite in opere di ammodernamento di edifici comunali, impianti sportivi e nell’acquisto di elementi di arredo urbano e attrezzature ludiche. "Questo per quanto riguarda la parte ’libera’, da 1,5 milioni, spendibile cioè senza vincoli di legge – conclude Bresciani – mentre la parte restante andrà a finanziare quelle spese che le normative o i principi contabili generali vincolano a una destinazione specifica".