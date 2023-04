Mannoia e Rea Il concerto a Villa Bertelli

Il concerto di Fiorella Mannoia e Danilo Rea il 6 agosto è l’altra anticipazione del cartellone estivo di Villa Bertelli (biglietti in prevendita a partire da mercoledì alle 15). “Luce” è la nuova tournée dei due artisti che debutterà il 1° giugno a Roma, illuminando le secolari mura delle Terme di Caracalla, per poi proseguire per tutta l’estate nelle location più suggestive di tutta Italia: uno spettacolo straordinario in cui il talento sarà messo in luce anche da una moltitudine di candele che li circonderanno sul palco, creando un’atmosfera intima e potente.

Sul palco, immersi nel chiarore delle candele, il repertorio e i successi di Fiorella e la melodia della canzone e l’improvvisazione jazz di Rea.