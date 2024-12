Mannini e il manifesto del Rione: "Un omaggio al volo e al mare"

È vero che ancora non abbiamo festeggiato il Natale, ma a Viareggio, quando si entra nell’ultimo mese dell’anno, si allunga sempre la vista in ottica di ciò che accadrà qualche settimana dopo. Il Carnevale 2025, per gli addetti ai lavori, è praticamente già alle porte e se ciò vale per Fondazione e maestranze, vale altrettanto per tutti i volontari che animano le feste rionali. Così il Comitato Carnevale Rione Campo D’Aviazione, primo ad andare in scena con la festa del 25 gennaio, poi il 10 febbraio, ha deciso di presentare già il suo manifesto 2025. L’opera prima è del pittore-carnevalaro Daniele Mannini. "Ho voluto omaggiare – spiega l’autore – il Rione Cda, il Carnevale, riempiendo il cielo di coriandoli e stelle filanti, la nostra Viareggio, trasformando le pale dell’elica del veivolo in ancore, il mare, pensando a un’onda che quasi protegge il volo, e naturalmente la nostra anima marinara".