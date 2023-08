Manifestazioni culturali Sinergia con la chiesa

Il Comune prosegue la sua sinergia con la parrocchia dei Santi Iacopo e Andrea. Nello specifico, la partnership tra l’ente di piazza Taddei e la chiesa si sviluppa attorno all’edificio polifunzionale di proprietà della parrocchia, che il Comune intende utilizzare per garantirsi la possibilità di organizzare eventi culturali e manifestazioni nel capoluogo. L’ente, infatti, ad oggi non dispone di spazi adeguati per eventi pubblici, siano essi mostre, convegni o quant’altro. Per questo, ha deciso di bussare alla porta della parrocchia, guidata da don Giorgio Simonetti, con cui sarà firmata una convenzione quadriennale (a partire dal 2023) che consentirà al Comune di utilizzare la sala polifunzionale in cambio di un canone annuo di 7mila euro.

L’edificio ben si presta a ospitare eventi di un certo livello: può accogliere quasi 300 persone (ha 266 posti a sedere più lo spazio riservato agli addetti) e ha tutte le dotazioni del caso. In cambio dell’uso della sala, il Comune ha accettato di programmare e gestire in sinergia con la parrocchia 14 eventi che si terranno nel corso dell’anno solare, e che verranno realizzati nella sala-teatro Vittoria Manzoni. In carico alla chiesa saranno invece le spese ’vive’ – custodia, apertura, pulizia, riscaldamento e climatizzazione – e quelle relative alle dotazioni di sicurezza necessarie per avere l’agibilità.

Rimane a carico del Comune invece la richiesta e l’ottenimento delle autorizzazioni eventualmente previste per ogni manifestazione che intende organizzare direttamente. Ed eventuali ulteriori spese che dovessero presentarsi saranno a carico degli utilizzatori.

RedViar