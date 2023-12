Mangiano, picchiano il titolare e scappano: condannato un uomo

VIAREGGIO

Mangiano e bevono a volontà a pranzo a Viareggio, mangiando e bevendo a volontà, senza pagare. I fatti risalgono al maggio del 2022, quando una coppia si è recata al Caffè Savoia, in Passeggiata. I due, lei originaria della Lucchesia e lui sudamericano, non si sarebbero risparmiti a tavola, salvo poi inscenare un vero parapiglia nel momento di pagare il conto. L’uomo avrebbe lasciato il locale, relegando alla donna il compito di saldare il conto.

Lei però avrebbe inizialmente inscenato problemi di varia natura con il bancomat, simulando di non riuscire a pagare per problemi di linea.

Una volta rifiutata la transizione la donna ha colpito con la borsa piena di bottiglie il titolare del locale, dando il via ad una vera scena da saloon.

A quel punto anche l’uomo sarebbe rientrato, accanendosi contro il ristoratore, lanciandogli addosso delle sedie e facendogli riportare delle lesioni, poi rfertate in ospedale.

I due, alla fine del parapiglia, sarebbero scappati senza pagare il conto.

Il titolare del risotrante sporse subito denuncia contro i due, che nello stesso periodo avevano compiuto simili gesta anche nella provincia di Pisa.

A distanza di quasi un anno si è arrivati alla conclusione di questa rocambolesca storia.

La donna, proprio durante un processo per i fatti avvenuti a Pisa, è stata dichiarata incapace di intendere e di volere, poichè certificata una malattia neurologica, non ricevendo quindi nessuna ripercussione non essendo imputabile.

L’uomo, Emeka Jonathan, invece, ha scelto il rito abbreviato, con la sentenza emessa della dottoressa Antonia Aracri del tribunale di Lucca, con una pena di 2 anni e 3 mesi.

ia.na.