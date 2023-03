"Mancano i tecnici di radiologia"

"La situazione dei tecnici di radiologia è ormai al collasso da tempo anche in Versilia". E’ questo il quadro che viene fatto dal segretario provinciale Uil Pietro Casciani e dal responsabile di zona Fausto Delli secondo cui ci sono pensionamenti non sostituiti, trasferimenti ancora da coprire, contratti a tempo determinato e in scadenza che non si sa come e se saranno rinnovati, l’interventistica ormai garantita grazie alle forze ‘in prestito’ dalla provincia di Massa Carrara.

"Per l’ennesima volta, segnaliamo la carenza al Versilia. Attualmente la situazione è la seguente: due tecnici sono andati in trattamento di quiescenza e non sono stati sostituiti; un’unità di personale, già da maggio 2022, si è trasferito a Livorno non sostituito. Ancora, un’unità è stata trasferita ad altra Asl ed è stata sostituita con un contratto a tempo determinato e solo fino a ottobre 2023. L’azienda è inoltre a conoscenza che l’attività di angiografia interventistica basata su un progetto incentivante è garantita attraverso il personale proveniente dalla zona di Massa, anziché integrare come sarebbe logico il personale mancante nella zona Versilia”. Insomma, una situazione di criticità che si protrae da tanto tempo, senza alcuna soluzione, e rispetto alla quale la Uil Fpl chiede di intervenire provvedendo alla copertura dei posti vacanti.