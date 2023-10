Manager vince ricorso per il reintegro al lavoro

Il giudice del lavoro del Tribunale di Lucca ha accolto il ricorso presento da Massimiliano Monti nei confronti della società ICare. Il manager in passato ai vertici della Rea Impianti s.r.l.u., aveva partecipato alla selezione di direttore generale della partecipata del Comune di Viareggio che gestisce le farmacie comunali, i serivizi cimiteriali, la refezione scolastica e anche il Porto, ma era stato escluso per un vizio di forma secondo la difesa di ICare. Da qui la decisione di Monti di presentare ricorso davanti al giudice del lavoro sia per il risarcimento del danno economico, sia per il reintegro nel posto di direttore generale che ancora non gli era stato assegnato. Nel frattempo la selezione a cui aveva partecipato era stata annullata e ne era stata indetta una nuova che ha portato all’individuazione dell’attuale direttore generale. Ora la sentenza del giudice del lavoro, Alfonsina Manfredini, depositata il 19 ottobre, sembra rimettere tutto in discussione, oltre ad aver condannato la società a circa 9mila euro di spese di lite. Ma ICare starebbe già presendando un ricorso urgente per chiedere la sospensione del provvedimento del Tribunale del Lavoro.