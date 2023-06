Malumori in consiglio Brizzolari alla presidenza spacca il centrodestra

Colpo di scena al primo consiglio comunale del Giovannetti bis. Con la maggioranza che si spacca sulla nomina di Paola Brizzolari – 8 voti e 9 schede bianche parlano da soli – a presidente del consiglio comunale. Stamani pertanto alle 9 ci sarà una nuova seduta di assise, e stavolta sarà sufficiente la maggioranza assoluta a consacrare Brizzolari. E’ la sintesi di una prima, burrascosa riunione che ha visto la fazione ’mallegnana’ dare un chiaro segnale di peso politico. Ma ieri sera il senatore Mallegbni ha detto: "La nostra lista nasce per raccogliere tutte le istanze necessarie per un buon governo della città. Questo spirito non è stato purtroppo colto dal sindaco e ieri mattina era doveroso che un messaggio chiaro fosse consegnato al destinatario. Confermiamo la nostra appartenenza alla maggioranza e la nostra fiducia alla presidente Paola Brizzolari che siamo certi presiederà con competenza il consiglio comunale per i prossimi 5 anni.”

L’elezione del presidente richiedeva, al primo “turno”, una maggioranza di 23. Dallo scrutinio sono risultati 8 voti per Brizzolari e 9 schede bianche. Giovannetti nell’indicare Brizzolari aveva anticipato la possibilità che servisse un’ulteriore riunione consiliare per arrivare alla scelta del nuovo presidente. "Voglio ringraziare tutti voi – ha dichiarato il sindaco, rivolgendosi ai membri del consiglio – quello che ci aspetta è un impegno importante di lavoro, tempo, ricerca, studio e approfondimento, per il bene della città. Le differenze, il confronto, anche acceso, portano spesso alla migliore delle sintesi: Pietrasanta è una città moderna, aperta che ha ancora voglia di crescere ma anche di avere tranquillità e noi dobbiamo essere capaci, ognuno facendo la propria parte, di accompagnarla verso questo obiettivo".

"Dispiace vedere l’assenza di condivisione su un tema così importante come la presidenza del consiglio – rimarca Massimiliano Simoni di FdI – perché ostinarsi a proporre, senza condividerlo un candidato già in partenza divisivo, quando c’era e c’è l’occasione per proporre, nella logica di un rinnovamento generazionale e comportamentale, un presidente del consiglio di tutti. L’auspicio, da uomo di destra, che con il suo partito e il suo presidente si colloca a pieno titolo nel centrodestra, che Giovannetti & C. trovino la quadra nel secondo giorno di consiglio per partire con il piede giusto per il bene della città. Non avrò problemi a votare un qualsiasi nome proposto da questa maggioranza che vada nella logica del buon senso e della condivisione. Ritengo che la proposta del collega Mori di consentire alla minoranza di esprimere il vice presidente incarni anche lo spirito vero della democrazia, e del rispetto Istituzionale".

