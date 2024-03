Maltrattamenti in famiglia. Accoltella il figlio alla gamba dopo una lite con la moglie

VIAREGGIO

La voce che si alza. E non solo quella, a dir la verità. Non è una novità all’interno di quell’abitazione. Già altre volte l’uomo ha alzato la voce contro la moglie. Una sedia fuori posto, uno sguardo, un commento rimasto sospeso nell’aria. Tutti pretesti per litigare. Per sfogare la rabbia. Chissà per cosa, poi. Ma l’altra sera, all’antivigilia della festa della donna, oltre le parole in quelle quattro mura di un quartiere di periferia c’era anche un coltello. E a farne le spese è stato il figlio della coppia, un ragazzo di 27 anni, intervenuto per difendere la madre dalla violenza del padre. Quest’ultimo non ha esitato a affondare la lama nella gamba del proprio figlio. Per fortuna una ferita non gravissima. Ma per l’uomo, all’arrivo dei carabinieri chiamati dalla donna, sono scattate le manette con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e quella di lesioni personali aggravate nei confronti del figlio. Tutto è andato in scena nel tardo pomeriggio. Sono quasi le 20 quando al numero unico delle emergenze (112) arriva una chiamata disperata: "Correte mio marito ha appena accoltellato nostro figlio". Dalla sala operativa la telefonata viene subito girata al nucleo radiomobile della Compagnia di Viareggio che invia una pattuglia. In pochi minuti i militari dell’Arma raggiungono l’abitazione. Gli animi si sono leggermente raffreddati, ma in terra c’è sangue. Molto sangue. Chiedono l’intervento dei volontari del 118 che trasportano il ragazzo al Pronto Soccorso del Versilia. Mentre i carabinieri ascoltate le ricostruzioni procedono all’arresto dell’uomo con l’accusa, appunto di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. L’uomo è già conosciuto alle forze dell’ordine per aver commesso nel tempo altri reati. Ieri è arrivata la convalida del giudice e l’uomo resta in carcere.