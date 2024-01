Maltempo in Versilia: chiuso tratto di strada a Pietrasanta

Pietrasanta, 17 gennaio 2024 – Chiuso a scopo precauzionale a Pietrasanta un tratto di una via dove nei giorni scorsi si era verificato uno smottamento con apertura di una crepa nel terreno a bordo strada. Interessato un tratto di via Pozzone compreso fra via Buongiorno e l'area di sosta che si trova a circa 60 metri dall'incrocio con via Vallecchia Vecchia.

Lo rende noto il Comune di Pietrasanta. L'ufficio tecnico comunale era intervenuto con operazioni di alleggerimento del versante e una riparazione provvisoria. Nel tardo pomeriggio di oggi, visto il progredire dello smottamento e il perdurare della pioggia, è stata disposta la chiusura al transito della strada: eseguiti ulteriori interventi di alleggerimento, riposizionato e rifissato il telo già collocato in precedenza a protezione della frattura. Non risultano abitazioni o attività commerciali coinvolte, l'accesso all'abitato resta garantito da viabilità alternativa.