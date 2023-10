Maltempo in Versilia: la pioggia fa crollare il soffitto di una sala da ballo

Versilia, 26 ottobre 2023 – Forte maltempo in Versilia: a causa delle forti piogge è crollato a Forte dei Marmi in via San Camillo una parte del soffitto di una struttura che veniva utilizzata come sala da ballo per anziani e dove venivano fatte le prove di musicisti e cantanti; non ci sono stati feriti. Sul posto i vigili del fuoco tecnici del comune e l'assessore Enrico Ghiselli. La struttura era dismessa da qualche tempo.

A Viareggio, invece, le infiltrazioni di pioggia unite al forte vento hanno causato il distacco di parte del bordo della vasca superiore della Fontana delle 4 Stagioni, opera dell'artista Beppe Domenici situata in Passeggiata. La fontana è stata dichiarata monumento di interesse nazionale. La polizia municipale l'ha messa in sicurezza transennandola.

Intanto la sala operativa della Protezione civile della Toscana ha prolungato anche per la giornata di domani, venerdì 27 ottobre, l’allerta per rischio idraulico, idrogeologico, temporali forti, vento e mareggiate. Tra le 20 di oggi, giovedì 26 ottobre, e le ore 8 di domani rischio idrogeologico di ‘codice arancione’ in Versilia, Lunigiana, Garfagnana e lungo tutta la valle del Serchio.