Maltempo, smottamento a Pietrasanta: isolata una zona collinare

Pietrasanta (Firenze), 28 febbraio 2025 – Uno smottamento nella notte, causato dal maltempo, ha fatto isolare una zona collinare del comune di Pietrasanta ( Lucca), in Versilia, per la frana di terra e detriti per un fronte di circa 10 metri.

È accaduto in una strada privata che conduce all'abitato di località Fondicacce. Sono intervenuti i vigili del Fuoco, la polizia municipale e il personale dell'ufficio tecnico e lavori pubblici. Oltre la zona di smottamento sono state individuate quattro abitazioni dove i Vigili del fuoco non hanno riscontrato la presenza di persone. Solo per una di esse è stata successivamente accertata una residenza abituale. È stata quindi emessa ordinanza del Comune che dispone una serie di provvedimenti da farsi tutti a carico dei proprietari dei terreni e degli immobili situati a monte dell'area interessata dal movimento franoso. L'ordinanza inibisce il transito sulla via Fondicacce e indica gli interventi necessari a mettere in sicurezza l'area.