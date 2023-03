Maltempo, rami caduti ovunque. "I privati facciano manutenzione"

Dopo le proteste degli abitanti per i rami di acacia spezzati a ridosso della carreggiata di via Capriglia, di cui abbiamo riportato ieri, da una ricognizione effettuata dal Comune emerge che sono numerosi gli episodi analoghi avvenuti all’interno di proprietà private a causa delle forti raffiche di vento. In certi casi s tratta di potenziali pericoli per l’incolumità pubblica che vedono intervenire ancora una volta l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci con un accorato appello.

"Il nostro ufficio tecnico – spiega – ha avviato una ricognizione delle alberature, specie in collina, dove già nel recente passato a causa della non corretta manutenzione da parte dei proprietari si sono verificati pericolosi distacchi di rami da piante situate all’interno di sedi private. Voglio ricordare ai cittadini che in base a un’ordinanza sindacale sono tenuti ad avere debita cura di alberi, siepi, giardini e terreni di loro possesso, a maggior ragione se prospicienti su aree pubbliche. Come amministrazione non possiamo rispondere di situazioni che si verificano dentro proprietà private ma, nello stesso modo, non possiamo tollerare che la trascuratezza di pochi metta in pericolo l’incolumità di tutti coloro che passano lungo una strada. Ancora di più quando la strada in questione è anche l’unica per raggiungere un abitato". Marcucci invita quindi i cittadini a intervenire tempestivamente per eliminare gli eventuali elementi di criticità e a provvedere con regolarità alla manutenzione delle piante.