Arresto cardiaco in un locale della Versilia, grave ragazzo di 20 anni

Versilia, 1 maggio 2022 - Si è sentito male mentre stava lavorando: un ragazzo di 20 anni intorno alle 3 di questa notte (1 maggio) ha avuto un malore e ha perso i sensi. E' successo in un locale della Versilia. Il giovane era in arresto cardiaco, quando i soccorritori sono arrivati sul posto sono riusciti a rianimarlo. I mezzi 118 lo hanno portato in prima battuta all'ospedale Versilia per accertamenti e poi (visto il malore importante che aveva causato l'arresto cardiaco) lo hanno trasferito all'ospedale di Livorno.