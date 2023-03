Mallegni silurato da Forza Italia I nuovi coordinatori regionali già nominati da Silvio Berlusconi

Terremoto in Forza Italia registrato ieri sera: ci saranno scosse di assestamento fino a modificare le candidature a sindaco di Pietrasanta? Il leader azzurro Silvio Berlusconi ha cambiato i coordinatori regionali del partito e in Toscana ne ha fatto le spese Massimo Mallegni. Sarà sostituito dal capogruppo in consiglio regionale Marco Stella.

"Al fine di arrivare pronti alle prossime elezioni europee, con una squadra coesa e radicata su tutto il territorio nazionale, ho ritenuto di nominare al fianco del ministro Anna Maria Bernini l’onorevole Alessandro Cattaneo quale vice coordinatore nazionale di Forza Italia con la delega alla organizzazione territoriale del partito – ha annunciato ieri Berlusconi – Congiuntamente, per dare pieno supporto al lavoro che dovrà svolgere, ho nominato sette nuovi coordinatori regionali". Il cambio della guardia riguarda Basilicata, Emilia Romagna, Lombardia, Molise, Sicilia e Veneto, oltre che la Toscana dove da tempo la carica era rivestita da Massimo Mallegni.

"Nelle prossime settimane – ha aggiunto Berlusconi – annunceremo il nuovo assetto di Forza Italia in tutta la sua organizzazione". Cambiato anche il capogruppo alla Camera: è Paolo Barelli". Il "siluramento" di Mallegni avrà per forza ripercussioni sugli equilibri nel centrodestra a Pietrasanta e in Versilia. Lui rivolto ai sostenitori ha commentato laconicamente: "Prendo atto, ringrazio tutti di cuore per quanto mi avete dato in questi anni. Vi abbraccio con immutata stima".