Mallegni si contiene "Soddisfatti a metà"

Ormai è il segreto di Pulcinella: le accese discussioni tra il sindaco Alberto Giovannetti e l’ex senatore Massimo Mallegni per le deleghe in giunta e la presidenza del consiglio comunale le hanno sentite fino al polo Nord. Nessuna sorpresa, quindi, di fronte alla semi-soddisfazione manifestata da Mallegni sui nuovi assessori. "La città – scrive – ha deciso senza alcun dubbio chi dovesse guidarla per i prossimi 5 anni. Grazie! La scelta della continuità ha premiato la coalizione che ha sostenuto Giovannetti attribuendo alle liste un consenso significativo al primo turno, con complessivi 5.025 voti e solo 234 voti al sindaco. Quindi un forte radicamento, in particolare della nostra lista, che ha di fatto pareggiato le preferenze con il voto di lista".

Mallegni ricorda inoltre che tra i “10 punti irrinunciabili” annunciati durante la campagna elettorale c’è anche la necessità di avere un assessore all’urbanistica, una gestione del bilancio più politica e una cultura differente più legata alla tradizione della città. "La nostra lista – prosegue – esprime due assessori, di cui uno vice sindaco, e ottiene la delega all’urbanistica e a bilancio e partecipate. Tuttavia non siamo totalmente soddisfatti. Ma noi abbiamo a cuore gli interessi dei nostri concittadini e delle imprese e quindi abbiamo deciso di far partire questa nuova giunta e poi affrontare ogni tema in consiglio comunale. Il sindaco ha accolto la nostra richiesta di convocare ogni due settimane le giunte politiche e di avere per tempo i temi da discutere in giunta e in consiglio. Sulla presidenza del consiglio comunale concordiamo con ciò che ha scritto il sindaco nella lettera inviata ai cittadini prima del ballottaggio, in cui si indica una nuova amministrazione ’fresca e vivace’. Ci comporteremo di conseguenza".