Mallegni: "No agli estremismi"

"La città non ha bisogno di estremismi, né di destra né di sinistra". Il doppio bersaglio del coordinatore regionale di Forza Italia Massimo Mallegni è fatto di nomi e cognomi: Massimiliano Simoni, attuale candidato sindaco per Fratelli d’Italia, e Lorenzo Borzonasca, il più indicato a rappresentare il centrosinistra, dal Pd a Prc, alle aministrative di maggio. Scenario di fronte a cui Mallegni ha lanciato un messaggio di continuità amministrativa, a sostegno della candidatura di Alberto Giovannetti, con un video in cui compaiono i loghi di Forza Italia e “Pietrasanta prima di tutto-Lista Mallegni“, che con la Lega sosterranno Giovannetti. "Nel 2000 – dice – non avremmo mai pensato di servire il nostro Comune per tutti questi anni. Ci abbiamo creduto e insieme abbiamo fatto un lungo percorso, interrotto purtroppo per 5 anni ma poi ripreso nel 2015. Siamo riusciti a trasformare un villaggio di provincia in una grande città europea. Abbiamo anche sbagliato, siamo caduti ma ci siamo rialzati". Quanto a Borzonasca, Mallegni parla di nominativo "di tutto rispetto": "Colloca la sua coalizione verso l’estrema sinistra, a differenza di Dinelli che è su posizioni più moderate. Infatti con lui andranno anche le forze di sinistra che non avrebbero sostenuto Dinelli. Ma Pietrasanta non ha bisogno di estremismi, né di destra né di sinistra".

Daniele Masseglia