Malamovida, sì alla prevenzione Entro l’anno un piano per il 2024

Alla fine il messaggio ricorda quello di una nota pubblicità degli anni ’80: prevenire è meglio che curare. Il che significa ritrovarsi al tavolino prima della fine dell’anno in modo da approntare un piano anti-malamovida anziché ritrovarsi, come accaduto finora, a ridosso della stagione estiva con i problemi di sempre.

È questo l’impegno che amministrazione comunale e albergatori hanno preso al termine del vertice di ieri mattina chiesto da Federalberghi Marina dopo gli ennesimi episodi caotici avvenuti a Focette e Fiumetto.

Il confronto ha coinvolto, in particolare, il sindaco Alberto Giovannetti, il capo gabinetto Gabriele Marchetti e una delegazione di albergatori guidata dal presidente Marco Marcucci. Tutti d’accordo sulla necessità di mitigare l’impatto delle attività dei locali notturni su quella delle strutture ricettive e sulla tranquillità dei loro ospiti. Gli albergatori hanno illustrato tutte le azioni intraprese finora, gli episodi di maleducazione e inciviltà ai quali hanno assistito o che hanno subìto e che hanno, per protagonisti, giovani e giovanissimi. Hanno ribadito di voler salvaguardare il livello turistico della città e chiesto al Comune di intervenire con i gestori e le forze dell’ordine per un presidio più intenso. "Con i gestori ci parliamo – ha risposto Giovannetti – ma solo con alcuni c’è una vera collaborazione. Dove questa manca dobbiamo prendere strade diverse che hanno tempi più lunghi e presupposti, tecnici e legali, non sempre immediati. Le forze dell’ordine le contattiamo regolarmente ma la loro ‘fotografia’ è differente da quella che i gestori ci propongono: questo perché mancano atti formali che possano certificare l’esistenza di un problema a chi li riceve e metterci in condizione di agire direttamente o di sollecitare le autorità".

L’incontro è stato anche occasione per uno scambio di informazioni più tecniche, ad esempio sui modi più efficaci per presentare eventuali esposti. Gli amministratori hannom poi chiesto ai presenti di raccogliere in un documento tutte le richieste dei propri colleghi, da valutare insieme ai gestori dei locali interessati e alle forze dell’ordine, dando disponibilità per un nuovo incontro, da programmare tra ottobre e novembre, per fare il punto della situazione.

Quanto infine alla preoccupazione dei gestori sull’intervento di Enel, e sul conseguente stop alla corrente a stagione estiva ancora in corso, l’amministrazione ha annunciato che l’intervento non si terrà più il 29 agosto ma l’11 settembre.

Daniele Masseglia