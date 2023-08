Malamovida, clienti hotel infuriati: urla e clacson per tutta la notte

Marina di Pietrasanta, 1 agosto 2023 – Hanno dovuto mettersi i tappi nelle orecchie quando la musica ha cominciato a far vibrare le finestre dell’albergo. Sperando così di prender sonno e di riposarsi dopo la giornata trascorsa in spiaggia e poi a cena fuori. Ma i tappi sono serviti a poco perché tra le 4 e le 5 a farli sobbalzare ci hanno pensato gruppi di giovani appena usciti dai locali e diretti alle macchine. Clacson suonati come quando si festeggia uno scudetto, urla sguaiate, risate e cori da stadio. Un’oretta scarsa di pandemonio, poi anche la malamovida è andata a coricarsi. Nessuna rissa né vandalismi, e già questa è una buona notizia, ma non tutti i clienti degli hotel sono riusciti a riprendere sonno.

All’indomani molti di loro si sono sfogati alla reception, com’era prevedibile e com’è successo tante volte in passato. Con la differenza che prima non di rado c’era chi faceva la valigia e lasciava l’albergo anzitempo, mentre stavolta le conseguenze sono arrivate on line sotto forma di recensoni negative sia sull’hotel che sulla zona. Una cartolina non proprio edificante per Focette e la Marina, con le strutture che si stanno organizzando per portare il problema all’attenzione dell’associazione albergatori per far sì che questa si attivi con l’amministrazione comunale. Nel frattempo è stato posto rimedio a una situazione simile che da tempo si verificava a Motrone, ossia il fenomeno delle soste selvagge in via della Libertà e della confusione causata sotto alberghi e case da chi va a riprendere la macchina dopo la notte in discoteca. La zona, a ridosso della foce del fosso Motrone, da sempre è usata anche da gruppi di giovani che si ritrovano sul muretto per fare bisboccia lasciando poi in bella vista bottiglie di alcolici e bicchieri.

La novità è che la lunga strada di collegamento tra l’Aurelia e il lungomare è diventata off-limits dopo l’ordinanza emessa dalla polizia municipale. In sostanza in via della Libertà scatterà il divieto di transito e sosta negli stessi orari della Ztl di Focette, vale a dire dalle 22,30 alle 6 a seconda del calendario: dal 15 settembre al 30 giugno nei prefestivi, 1-31 luglio da venerdì a domenica, agosto tutti i giorni e 1-15 settembre da venerdì a domenica. "Il transito – spiega l’assessore alla polizia municipale Andrea Cosci – sarà ammesso soltanto ai residenti e domiciliati per accedere alle proprie resedi. Tutto questo in attesa di allargare la Ztl di Focette fino a via della Libertà visto che stiamo aspettando l’autorizzazione del ministero dei trasporti per l’installazione di una telecamera".