Malamovida a Focette Partono esposti e diffide "Ci sentiamo presi in giro"

L’estate 2023 passerà alla storia, per Focette, per il record di esposti. A differenza di Motrone, dove la chiusura di via della Libertà ha tolto la malamovida, a Focette la convivenza con le discoteche continua ad essere degna della “Guerra dei Roses“. L’ultimo capitolo l’hanno scritto il bagno Il Pescatore e l’hotel Savoy, allibiti dalle parole del sindaco dopo il recente incontro con la Pro Focette.

"Giovannetti dice che per muoversi ha bisogno di interlocutori e atti formali – si sfogano i titolari delle due attività – ma noi più che denunciare cosa possiamo fare? Ci sentiamo presi in giro: ci abbiamo messo la faccia dato che abbiamo presentato due esposti, una richiesta di accesso agli atti e una diffida. Con zero conseguenze". I due gestori partono dalla scorsa estate, quando una nota discoteca finì nel mirino di un albergo a causa della musica alta. L’esposto era poi sfociato in un procedimento penale concluso con la condanna del locale. "Di conseguenza – proseguono – il sindaco nel settembre 2022 fece un’ordinanza affinché il locale prendesse accorgimenti per limitare le emissioni di rumore. Il progetto andava presentato entro 15 giorni e realizzato entro 30 giorni, invece non è stato fatto nulla". Si arriva così allo scorso giugno, con le due attività che chiamano un tecnico per misurare i decibel della discoteca, risultati fuori limite, con il primo esposto alla Procura datato 8 luglio: "La Procura chiese l’intervento di Arpat, venuta l’ultima settimana di luglio rilevando nuovi sforamenti, ma la relazione ancora non c’è". Il secondo esposto, a Procura e Comune, risale al 2 agosto e la richiesta di accesso agli atti – a cui non ha fatto seguito alcuna risposta – al 3 agosto. Infine, l’8 agosto la diffida a Comune e polizia municipale per far eseguire l’ordinanza del settembre 2022. "Al sindaco – concludono – non bastano tutti questi atti per muoversi e prendere provvedimenti? Delle due l’una: o fa finta di non vedere oppure c’è un grosso problema di comunicazione tra gli uffici". L’ultima frecciatina è per la Pro Focette: "Ma quale ’sentinella’, come dice il sindaco, che incontra solo loro e non chi fa gli esposti. Come fa il presidente Grittini a dire che va tutto bene? Forse a casa sua. Non è solo un problema di musica ma anche di ordine pubblico: fino alle 6 schiamazzi, sirene delle ambulanze, auto che sgommano. Cosa aspettano a tutelarci?".

Daniele Masseglia