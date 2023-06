Make up artist Per eventi moda

COLLABORATORE STUDIO COMMERCIALISTA

Cercasi collaboratore per ufficio commercialista in Viareggio. Requisiti: Diploma di Ragioniere - Esperienza in precedenti uffici di commercialisti o in contabilità e amministrazione - Preferibilmente sapere usare GB Software. Inviare il proprio curriculum al seguente indirizzo email:[email protected]

MAKE UP ARTIST

Per evento realizzato da famoso brand cliente, operante nel settore cosmesi di lusso.

L’evento si terrà a Forte Dei Marmi nelle giornate del 2106, 2206, 2406, 2906 e 3006 all’Augustus Hotel & Resort – Forte dei marmi. La risorsa si occuperà di svolgere attività di Make Up degli ospiti, presso le loro camere. Si richiede standing ed esperienza di alto livello e disponibilità per partecipare ad una formazione in loco, che si terrà nei giorni precedenti all’evento. Candidature al link www.fashionjobs.com

OPERAIO GENERICO TUTTOFARE

Marisco spa cerca per gestione imbarcazioni ormeggiate in darsena, assistenza arrivo e partenza, distribuzione carburante, attività di dragaggio e piccoli interventi di manutenzione. Sede di lavoro loc. Cinquale ( Montignoso). Telefono: 333 4762754

Email: [email protected]

AIUTO CUOCOA

Stabilimento balneare “Patrizia” di Marina di Pietrasanta cerca con mansioni di preparazione insalate, stoccaggio magazzino, pulizia e riordino cucina. Richiesta ottima conoscenza lingua italiana, possesso Haccp e sicurezza sul lavoro. Orario dalle 10.30 alle 16.30 per 6 giorni lavorativi su 7. Periodo da subito al 3009. Per candidarsi chiamare lo 058421365 o inviare cv via whattsapp a 3497381005