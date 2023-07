Maitò, ordinanza per abusi "Piccole opere difformi tutta colpa del tecnico"

Ordine di smantellare alcune opere abusive al Maitò 1960. Ma la società – che già avrebbe da tempo iniziato a eliminare le parti contestate – evidenzia: "E’ stato un errore del professionista incaricato". ll Comune ieri infatti ha emesso un’ordinanza di rimessa in pristino di alcune opere che non risulterebbero autorizzate, eseguite nel complesso Maitò 1960. Nell’ordinanza firmata dal dirigente Simone Pedonese in sostanza si ordina alla Società Maitò 1960 srl , "l’immediata rimozione delle innovazioni realizzate senza titolo demaniale nell’area in concessione e la rimessione in pristino di detta area, entro e non oltre 60 giorni dalla data di notifica" (contro il provvedimento è ammesso ricorso al Tar della Toscana entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro giorni 120 a decorrere dal giorno successivo a quello di notifica). Nella bufera sarebbe quindi finito il progetto commissionato allo studio Charmitaliastudio di Forte dei Marmi che è stato presentato in pompa magna con un evento che si è tenuto a fine maggio. Una serata total white a cui hanno partecipato volti dello spettacolo e imprenditori noti.

"In particolare le opere oggetto dell’ordine di rimessione in pristino – specifica la società – sono costituite da alcune opere accessorie realizzate a margine dei lavori per la costruzione della piscina, quest’utlima, peraltro, risulta realizzata in modo legittimo. In merito a tale atto, la società precisa che i lavori nel complesso erano stati legittimamente autorizzati dagli uffici competenti, e che oggetto di verifica sono state opere minori comprese in una variante finale non preventivamente autorizzate, a causa di un errore tecnicoprocedurale, commesso dal tecnico incaricato dalla società. In ogni caso, la proprietà sta già collaborando con gli enti competenti, per risolvere qualsiasi difformità. I sessanta giorni previsti dall’ordinanza serviranno a perfezionare l’opera di rimessa in pristino di ogni parte contestata. E’ così garantita comunque la continuazione della stagione nella massima tranquillità e senza alcun disagio per i clienti del complesso balneare".