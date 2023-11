Mai più in silenzio. Dal mare alle Apuane la Versilia fa rumore: "La violenza va fermata"

Dal mare alla Apuane, spinto dal vento di un cambiamento che non può più attendere, il rumore che sta destando il Paese scuote anche la Versilia. Un rumore che chiama ognuno di noi a farsi carico della morte di Giulia Cecchettin e delle donne vittime di femminicidio e violenze, che chiama "la comunità a controllare la comunità", e a smantellare la gerarchia di genere e dei sentimenti. Un rumore che Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, chiede prenda adesso lo spazio del silenzio.

E allora rumorosa sarà la Camminata organizzata a Viareggio dalla Casa delle Donne, che domani alle 16.30 partirà da piazza Mazzini per raggiungere piazza Campioni. E rumoroso sarà anche il corteo organizzato a Seravezza, sempre domani, dall’Istituto Marconi, con partenza alle 10.30 dalla scuola in via Vittorio Veneto e arrivo in piazza Carducci. "Così da manifestare lo sdegno per quanto accaduto, esprimere cordoglio ma anche la volontà di non rimanere indifferenti davanti a simili drammi, bensì dimostrando la volontà di farsi sentire e di riflettere seriamente sul tema dell’affettività".

Saranno circa 350 le studentesse e gli studenti che parteciperanno al corteo, con i docenti a fianco, in un percorso comune che si sta dipanando anche nelle aule, per accompagnare i giovani a comprendere a fondo e vivere nelle relazioni quotidiane i concetti di uguaglianza di genere, di rispetto e di capacità di elaborare anche i rifiuti e la fine dei rapporti. "Un lavoro che portiamo già attivamente avanti nella scuola, declinando il tema nelle varie materie" spiega la professoressa Roberta Landi, a nome dei docenti.

"Si tratta di una iniziativa alla quale, come amministrazione, abbiamo immediatamente aderito - spiega l’assessore alla scuola e alle pari opportunità Valentina Mozzoni -. Credo che sia importante partecipare, ed è un invito che faccio anche alla cittadinanza per testimoniare la nostra solidarietà alle tante vittime di violenza, per acquisire noi stessi piena consapevolezza. Ma credo anche per stare simbolicamente vicini a questi ragazzi che spesso si trovano a vivere in una società che nasconde mille insidie. Nella quale talvolta percepiscono come insostenibile la loro solitudine, con le conseguenti difficoltà a plasmare anche la propria identità valoriale".